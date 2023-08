Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 – TSG 1899 Hoffenheim, 2:3 (1:0)

Hoffenheim kam am Samstag zu einem 3:2-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim 1846.

Der verwandelte Strafstoß von Jan-Niklas Beste brachte Heidenheim vor 15.000 Zuschauern nach 26 Minuten mit 1:0 in Führung. Zur Pause hatte die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung inne. Marvin Pieringer schoss die Kugel zum 2:0 für den 1. FC Heidenheim 1846 über die Linie (58.). In der 64. Minute stellte die TSG 1899 Hoffenheim personell um: Per Doppelwechsel kamen Finn Becker und Maximilian Beier auf den Platz und ersetzten Grischa Prömel und Ozan Kabak. Durch einen Rechtsschuss von Beier kamen die Gäste noch einmal ran (77.). Pavel Kadeřábek glich nur wenig später für die TSG aus (81.). Andrej Kramarić stellte für Hoffenheim im Schlussakt den Führungstreffer sicher (90.). Mit dem Ende der Spielzeit strich die TSG 1899 Hoffenheim gegen Heidenheim die volle Ausbeute ein.