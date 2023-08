Bundesliga: 1. FC Union Berlin – 1. FSV Mainz 05, 4:1 (2:0)

Kurz nach Spielbeginn schockte Kevin Behrens den FSV und traf für Union im Doppelpack (1./9.). Mit der Führung für den 1. FC Union Berlin ging es in die Halbzeitpause. In der 60. Minute stellte Mainz personell um: Per Doppelwechsel kamen Brajan Gruda und Sepp van den Berg auf den Platz und ersetzten Karim Onisiwo und Dominik Kohr. Durch einen Rechtsschuss von Anthony Caci kam der Gast noch einmal ran (64.). Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Behrens bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (70.). Pantović stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 4:1 für Union her (96.). Das Saisondebüt des Gastgebers ist also gelungen. Der 1. FC Union Berlin hat den 1. FSV Mainz 05 bezwungen und einen verdienten Sieg vor eigenem Publikum gefeiert.