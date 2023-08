Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt, 1:1 (1:0)

Jae-sung Lee versenkte die Kugel zum 1:0 (25.). Die Eintracht glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische Bastian Dankert beide Teams mit der knappen Führung für den FSV in die Kabinen. Zu allem Überfluss musste Ansgar Knauff von Frankfurt mit Gelb-Rot vom Platz (61.). Die Gäste drängten auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Buta und Éric Dina-Ebimbe sorgen, die per Doppelwechsel für Kristijan Jakić und Randal Kolo Muani auf das Spielfeld kamen (70.). Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Omar Marmoush zum 1:1 (91.) Eintracht Frankfurt vor der Niederlage bewahrte. Am Ende stand es zwischen Mainz und der Eintracht pari.