Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15:30 Uhr)

Nach einem schwachen Saisonauftakt braucht der 1. FSV Mainz 05 endlich einen Erfolg – am besten schon an diesem Sonntag, im Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Beim Saisonstart verlor Mainz gegen den 1. FC Union Berlin. Daher wird sich der FSV alle Mühe geben, um den ersten Erfolg der neuen Saison zu feiern. Die Eintracht schlug den SV Darmstadt 98 am Sonntag mit 1:0 und hat somit Rückenwind.