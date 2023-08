Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig, 3:2 (2:1)

Jeremie Frimpong brachte RB in der 24. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. In der 35. Minute brachte Jonathan Tah das Netz für Bayer zum Zappeln. Das 1:2 von Leipzig stellte Dani Olmo sicher (39.). Leverkusen nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Gleich drei Wechsel nahm RB Leipzig in der 62. Minute vor. Xavi Simons, Nicolas Seiwald und Timo Werner verließen das Feld für Kevin Kampl, Castello Lukeba und Yussuf Poulsen. Florian Wirtz versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 3:1 für Bayer 04 Leverkusen (64.). Loïs Openda ließ sich in der 71. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:3 für RB. Wenig später kamen Nadiem Amiri und Adam Hložek per Doppelwechsel für Jonas Hofmann und Victor Boniface auf Seiten von Bayer ins Match (89.). Als Schiedsrichter Dr. Felix Brych die Begegnung beim Stand von 3:2 letztlich abpfiff, hatten die Gastgeber die drei Zähler unter Dach und Fach.