Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag empfängt Bayer 04 Leverkusen RB Leipzig zum Saisonauftakt. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Nach 34 Matches stand RB in der letzten Spielzeit mit 66 Punkten auf Platz drei. Mit 64 geschossenen Toren wirbelte der Angriff der Gäste so manche Defensive durcheinander. Das gute Abschneiden von Leipzig verdeutlicht sich an der Bilanz von 20 Siegen, sechs Unentschieden und acht Pleiten.