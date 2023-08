Bundesliga: Bayern verkündet JHV-Novum

Keine Jahreshauptversammlung am Abend mehr! Das verkündete der FC Bayern München am Montagmittag auf seiner Vereinsseite. Wie der deutsche Rekordmeister erklärte, soll die jährliche Versammlung im November 2023 erstmals zur Mittagszeit stattfinden.

Der Grund: Die An- und Abreise der teilnehmenden Mitglieder soll so noch am selben Tag ermöglicht werden. Wie die Münchner fortführten, wurde der Termin bewusst auf ein Heimspielwochenende gelegt. Die Versammlung wird am Wochenende des 11./12. November stattfinden, Gegner in der Bundesliga wird dann Aufsteiger 1. FC Heidenheim in der Allianz Arena sein.