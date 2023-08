Bundesliga: Borussia Dortmund – 1. FC Heidenheim 1846 (Freitag, 20:30 Uhr)

Am Freitag reist der 1. FC Heidenheim 1846 im zweiten Saisonspiel zum BVB. Anpfiff ist um 20:30 Uhr. Das letzte Ligaspiel endete für Dortmund mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den VfL Bochum 1848. Nach der 2:3-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim zum Saisonstart ist Heidenheim um Wiedergutmachung bemüht und will diesmal als Sieger vom Platz gehen.