Bundesliga: Borussia Dortmund – 1. FC Köln, 1:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In der 59. Minute stellte Dortmund personell um: Per Doppelwechsel kamen Youssoufa Moukoko und Felix Nmecha auf den Platz und ersetzten Sébastien Haller und Emre Can. Zum Mann des Spiels avancierte Donyell Malen, der für die Heimmannschaft in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (88.). In den 90 Minuten war Borussia Dortmund im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der FC und fuhr somit einen 1:0-Sieg ein.