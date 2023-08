Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Bayer 04 Leverkusen, 0:3 (0:2)

Victor Boniface besorgte vor 54.052 Zuschauern das 1:0 für Bayer. Der Gast baute die Führung in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs aus, als Jonathan Tah in der 51. Minute traf. Mit der Führung für Leverkusen ging es in die Halbzeitpause. Boniface versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 3:0 für Bayer 04 Leverkusen (53.). In der 67. Minute stellte die Borussia personell um: Per Doppelwechsel kamen Robin Hack und Rocco Reitz auf den Platz und ersetzten Nathan N'Goumou und Florian Neuhaus. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Christian Dingert stand der Auswärtsdreier für Bayer. Gladbach wurde mit 3:0 besiegt.