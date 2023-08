Bundesliga heute: Terzic erklärt Süle-Maßnahme - Bochum gegen BVB LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Zweiter Spieltag in der Bundesliga, Derbytime! Der VfL Bochum empfängt Borussia Dortmund zu einem mit Spannung erwarteten Ruhrpott-Duell. Die Vorzeichen sind dabei klar verteilt, der BVB geht als haushoher Favorit in die Partie um 15.30 Uhr (hier im LIVETICKER auf SPORT1 ) .

Reus raus - Nmecha rückt in die Startelf

Terzic erklärt Verzicht auf Süle

Der VfL hat in den letzten zehn Bundesliga-Spielen gegen den BVB nur einmal gewonnen und wartet seit fünf Heimspielen auf einen Sieg gegen den Gegner. Dortmund hingegen ist seit neun Bundesliga-Spielen unbesiegt und hat im Jahr 2023 in der Bundesliga die meisten Punkte geholt. Die Offensive von Borussia Dortmund ist mit 59 Toren die beste in diesem Kalenderjahr, während der VfL Bochum unter den aktuellen Bundesligisten die wenigsten Tore geschossen hat.

Der VfL Bochum kassierte zum Bundesliga-Auftakt eine 0:5-Niederlage gegen Stuttgart, die höchste Auftaktniederlage in der Vereinshistorie. In der Vorsaison hatte der VfL die ersten sechs Saisonspiele alle verloren und stellte damit den BL-Negativrekord ein. Der VfL ist jedoch seit drei Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen und hat in den letzten sechs Heimspielen gegen Borussia Dortmund zumindest einen Gegentreffer erhalten. Der BVB hingegen hat in diesem Kalenderjahr in der Bundesliga die meisten Expected Goals erzielt und die wenigsten Standardtore kassiert.