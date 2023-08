Bundesliga: "Nicht bundesligawürdig!" Hoffenheim-Trainer Matarazzo rechnet nach Auftaktpleite mit eigener Mannschaft ab

Die TSG hingegen verlor ihre zweite Auftaktpartie in Folge und Trainer Pellegrino Matarazzo wartet auch nach sieben Versuchen weiter auf seinen ersten Sieg gegen die Freiburger. „Wir haben das Spiel verloren, aufgrund unseres dilettantischem Abwehrverhaltens. Das war nicht bundesligawürdig“, fand der Coach bei Sky deutliche Worte in Richtung seines Teams.

Während Cristian Streich zum Beginn seiner zwölften Spielzeit im Breisgau auf Bewährtes setzte - kam in der Startelf ohne Neuzugang aus - ,schickte sein Gegenüber Pellegrino Matarazzo trotz der muskulären Probleme von Weghorst in Marius Bülter, Florian Grillitsch und Szalai noch drei Sommertransfers ins Rennen.

Brooks und Szalai unglücklich

Kabak reagiert am schnellsten

Der Routinier erlebte einen rasanten zweiten Durchgang. Obwohl es einige Chancen auf beiden Seiten gab (Vincenzo Grifo und Ritsu Doan trafen noch den Pfosten), sollte in den zweiten 45 Minuten lediglich noch ein Treffer fallen. In einem Getümmel im SC-Strafraum reagierte Kabak am schnellsten und setzte die Kugel in die rechte Ecke (50.).