Bundesliga: Sport-Club Freiburg – SV Werder Bremen, 1:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Beim SC kam Maximilian Philipp für Roland Sallai ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (61.). Wenig später kamen Kenneth Schmidt und Noah Weißhaupt per Doppelwechsel für Lukas Kübler und Lucas Höler auf Seiten der Heimmannschaft ins Match (84.). 96 Minuten dauerte es, bis die 34.700 Zuschauer in einem bis dahin torlosen Spiel doch noch einen Treffer zu sehen bekamen: Philipp markierte das 1:0 für Freiburg. Am Ende verbuchte der Sport-Club Freiburg gegen Werder einen Sieg.

Freiburg erntete 59 Punkte in der vergangenen Saison, was die Mannschaft in der Endabrechnung auf dem fünften Platz in der Tabelle einlaufen ließ. Der Sport-Club Freiburg klettert nach diesem Spiel auf den dritten Tabellenplatz.