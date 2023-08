Bundesliga-Transfers 2023/24: Köln holt neuen Keeper - Alle fixen Sommer-Transfers

Wer kommt? Wer geht? Die Teams der Bundesliga basteln fleißig am Kader für die Saison 2023/24 . Von FC Bayern und BVB bis hin zu den Aufsteigern gehen die Teams auf dem Transfermarkt auf die Suche nach Verstärkungen. Seit dem 1. Juli 2023 ist das Transferfenster für die Bundesliga geöffnet. Bis zum 1. September können Spieler unter Vertrag genommen werden. Viele Wechsel sind schon in trockenen Tüchern.

Köln verpflichtet neuen Torhüter

Der 1. FC Köln hat einen neuen Torhüter in seinem Kader: Der 38 Jahre alte Philipp Pentke geht als Nummer zwei hinter Stammkeeper Marvin Schwäbe in die neue Saison. Der ehemalige Hoffenheimer, der zuletzt vereinslos war, unterschrieb am Montagabend einen Einjahresvertrag.