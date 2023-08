Bundesliga-Transfers 2023/24: Leverkusen verpflichtet United-Keeper - Alle fixen Sommer-Transfers

Wer kommt? Wer geht? Die Teams der Bundesliga basteln fleißig am Kader für die Saison 2023/24 . Von FC Bayern und BVB bis hin zu den Aufsteigern gehen die Teams auf dem Transfermarkt auf die Suche nach Verstärkungen.

Seit dem 1. Juli 2023 ist das Transferfenster für die Bundesliga geöffnet. Bis zum 1. September können Spieler unter Vertrag genommen werden. Viele Wechsel sind schon in trockenen Tüchern.

Neuer Konkurrent für Bayer-Kapitän Hradecky

Der 23 Jahre alte Tscheche unterzeichnete einen Vertrag bis 2027, die Ablöse liegt bei rund fünf Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Diese Summe zeigt, dass die Werkself mit dem Neuzugang nicht als klassische Nummer zwei plant, sondern Kovar Druck auf den etatmäßigen Stammkeeper Lukas Hradecky (33) ausüben soll.

Kovar, der 2018 in die Jugend von Manchester United gewechselt war, kam für die Profis der Red Devils jedoch nie zum Einsatz. In der Saison 2022/23 wurde er an Sparta Prag verliehen und überzeugte dort mit starken Leistungen.