Bundesliga-Transfers 2023/24: Undav kehrt nach Deutschland zurück - Alle fixen Sommer-Transfers

Wer kommt? Wer geht? Die Teams der Bundesliga basteln fleißig am Kader für die Saison 2023/24 . Von FC Bayern und BVB bis hin zu den Aufsteigern gehen die Teams auf dem Transfermarkt auf die Suche nach Verstärkungen. Seit dem 1. Juli 2023 ist das Transferfenster für die Bundesliga geöffnet. Bis zum 1. September können Spieler unter Vertrag genommen werden. Viele Wechsel sind schon in trockenen Tüchern.

Undav zurück in Deutschland

Der VfB Stuttgart holt Deniz Undav zurück nach Deutschland. Die Schwaben gaben am Mittwochabend die Verpflichtung des 27 Jahre alten Stürmers bekannt. Er kommt auf Leihbasis vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion.

Undav hatte vor rund zwei Jahren beim belgischen Klub Royale Union Saint Gilloise auf sich aufmerksam gemacht und war im vergangenen Jahr in die Premier League gewechselt. Dort erzielte er in 22 Einsätzen fünf Tore. In Deutschland hatte er unter anderem für den SV Meppen gespielt, über die 3. Liga war er aber nie hinausgekommen.