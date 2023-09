Bundesliga-Transfers 2023/24: Wolfsburg landet nächsten Coup - Alle fixen Sommer-Transfers

Wer kommt? Wer geht? Die Teams der Bundesliga basteln fleißig am Kader für die Saison 2023/24 . Von FC Bayern und BVB bis hin zu den Aufsteigern gehen die Teams auf dem Transfermarkt auf die Suche nach Verstärkungen.

Seit dem 1. Juli 2023 ist das Transferfenster für die Bundesliga geöffnet. Bis zum 1. September können Spieler unter Vertrag genommen werden. Viele Wechsel sind schon in trockenen Tüchern.

Wolfsburg bedient sich in Lyon

„Wir sind dabei, einen Stürmer zu verpflichten“, sagte Trainer Niko Kovac vor der Partie bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr). Bei der direkten Nachfrage nach Sarr lächelte Kovac und nickte zustimmend. Am Nachmittag wurde es offiziell: Sarr wechselt vorerst für ein Jahr in die Bundesliga.