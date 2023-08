Bundesliga: VfB Stuttgart – Sport-Club Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Mit nur 33 Punkten landete die Heimmannschaft in der vergangenen Saison auf Platz 16. Will man in dieser Spielzeit nicht wieder im letzten Tabellendrittel landen, muss man sich auf dem Platz steigern. Das dürftige Saisonabschneiden des VfB Stuttgart liegt maßgeblich in den insgesamt nur sieben Siegen begründet.