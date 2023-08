Dieser Ex-Bayern-Profi arbeitet jetzt in einem Seniorenheim

Unter dem legendären Trainer Giovanni Trapattoni stand Dennis Grassow in der Saison 1997/98 ein halbes Jahr im Kader des FC Bayern - an der Seite von Oliver Kahn, Lothar Matthäus, Mario Basler und Giovane Elber. Doch diese glamourösen Zeiten sind längst vorbei.

Wie der Münchner Merkur berichtete, arbeitet der 51-Jährige mittlerweile als Hausmeister in einer Seniorenresidenz in Taufkirchen. Dabei ist er nicht nur für die technischen Dinge zuständig, sondern dient auch als Ansprechpartner für die Bewohner. „Ich fühle mich wohl, ich mache das mit Herzblut“, betonte der Ex-Fußballer, der dort „das Hausmädchen für alles“ sei.

Doch in dem Seniorenheim scheint Grassow wieder richtig aufzugehen. So habe er zu einigen Bewohnern ein enges Verhältnis aufgebaut und hilft sowohl während der Arbeitszeit als auch darüber hinaus bei alltäglichen Problemen. In Taufkirchen lebt der Ex-Fußballer in einer der 27 Personalwohnungen.