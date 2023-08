Eberl-Ansage nach Sieg über Bayern: "Haben Konkurrenz ein Stück weit aufgeweckt"

Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl sieht RB nach dem Sieg im Supercup beim FC Bayern für die kommende Saison gerüstet. „Wir haben jetzt in kurzer Zeit zwei Pokale gewonnen, das ist erst mal ein Ausdruck. Das zeigt, was wir uns erarbeitet haben. Wir haben die Konkurrenz ein Stück weit aufgeweckt: Okay, mit denen ist zu rechnen“, sagte Eberl nach dem 3:0 (2:0) beim deutschen Rekordmeister.