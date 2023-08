Eintracht-Boss witzelt über Kane - und hat dafür gute Gründe

Harry Kane steht kurz vor seinem ersten Auftritt in der Bundesliga . Der neue Superstar des FC Bayern tritt mit einem Jahr Verspätung das Erbe von Robert Lewandowski an - und ist allein deshalb einer der Favoriten auf die Torjägerkanone.

In der Premier League traf er verlässlich wie nur wenige andere, ähnlich dominant will er auch in Deutschland auftreten. Zumindest in Frankfurt macht man sich wegen des ersten Über-100-Millionen-Manns der Liga aber keine Sorgen.