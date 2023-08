Eintracht-Coup mit BVB-Talent | Transfers, Gerüchte & News zum BVB im Ticker

Wo geht die Reise von Borussia Dortmund hin?

Der BVB hat eine dramatische Saison hinter sich und verliert mit Jude Bellingham einen wichtigen Leistungsträger. Trotzdem will Schwarz-Gelb nach dem verpassten Meistertitel wieder angreifen. Im SPORT1-Ticker gibt es alle Informationen rund um die Dortmunder.

Vor allem auf dem Transfermarkt könnte sich in den kommenden Wochen noch einiges tun. Wer kommt, wer geht, dazu die Testspiele vor dem Saisonstart - hier bleiben Sie auf dem Laufenden.

Die Topmeldungen zu Borussia Dortmund im Überblick

Top-Thema: Eintracht-Coup mit BVB-Talent (14.49 Uhr)

Chelsea schockt BVB spät (6.05 Uhr)

Bittere Personalsituation beim BVB (21.30 Uhr)

+++ Top-Thema: Eintracht-Coup mit BVB-Talent (14.49 Uhr) +++

Nach exklusiven SPORT1-Informationen wechselt Abwehr-Talent Nnamdi Collins von Borussia Dortmund an den Main. Knapp eine Million Euro Ablöse soll der 19-Jährige kosten.

SPORT1 erfuhr: Die Eintracht um Sportvorstand Markus Krösche und dem neuen Sportdirektor Timmo Hardung stach im Werben um Collins sogar die AS Rom mit Star-Trainer José Mourinho aus.

+++ 6.05 Uhr: Chelsea schockt BVB spät +++

Kein Sieg für Borussia Dortmund! Der BVB hat sich in der Nacht zu Donnerstag mit einem 1:1 (0:0) vom FC Chelsea getrennt.

Damit konnte der Vizemeister gegen die Mannschaft aus der Premier League erstmals während seiner USA-Reise nicht gewinnen. Zuvor gab es Siege gegen San Diego Loyal (6:0) sowie Manchester United (3:2).

Mittwoch, 2. August

+++ 21.30 Uhr: Bittere Personallage beim BVB +++

Das hatte sich Trainer Edin Terzic anders vorgestellt!

Der BVB geht mit erheblichen Personalsorgen in die Schlussphase der Saisonvorbereitung. In Nico Schlotterbeck (Knie), Julien Duranville (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Thomas Meunier (muskuläre Probleme), Jamie Bynoe-Gittens (Aufbautraining nach Schulter-OP), Giovanni Reyna (Beinverletzung), Felix Nmecha (muskuläre Probleme) und Gregor Kobel (muskulär) stehen etliche potenzielle Stammspieler zurzeit nicht zur Verfügung.

+++ 12.53 Uhr: Meunier-Schock! Wechsel droht zu platzen +++

Thomas Meunier soll nach dem Wunsch der Verantwortlichen bei Borussia Dortmund den Klub möglichst in diesem Sommer verlassen.

Dieser Wunsch droht sich nun jedoch nicht zu erfüllen. Der Rechtsverteidiger verletzte sich im Testspiel gegen Manchester United und wird nach SPORT1-Informationen einige Wochen ausfallen.

Welche Verletzung er hat und was das für einen möglichen Abgang bedeutete, lesen Sie hier.

Dienstag, 1. August

+++ 16.45 Uhr: Kobel-Schock beim BVB +++

Vizemeister Borussia Dortmund wird weiter vom Verletzungspech heimgesucht.

Nach SPORT1-Informationen hat Stammtorhüter Gregor Kobel (25) nach seinem Auftritt gegen Manchester United mit muskulären Problemen zu kämpfen und muss zunächst pausieren. Eine Bestätigung des BVB steht noch aus. In dieser Partie hatte sich auch Thomas Meunier (muskuläre Probleme) verletzt. Die Ruhr Nachrichten berichteten derweil sogar von einem Muskelfaserriss.

Wann der Schweizer wieder ins Tor zurückkehren könnte, erfahren Sie hier.

Montag, 31. Juli

+++ 15.02 Uhr: So lief Sabitzers BVB-Debüt +++

Zwei Torbeteiligungen in nur einer Halbzeit – das BVB-Debüt von Marcel Sabitzer kann sich durchaus sehen lassen! Beim 3:2-Testsieg in Las Vegas gegen Manchester United startete der 29 Jahre alte Star-Zugang gegen seine alten Teamkollegen auf der Achter-Position an der Seite von Julian Brandt. Dahinter spielte zunächst Neu-Kapitän Emre Can als klarer Sechser.

Sabitzer hatte anfangs leichte Anpassungsschwierigkeiten, kam beispielsweise vor dem 0:1 durch Diogo Dalot (24.) nicht richtig in den Zweikampf. Mit zunehmender Spieldauer fand der Ex-Münchner, der in der Rückrunde noch an United verliehen war und zu elf Premier-League-Einsätzen kam, aber zu mehr Sicherheit und damit auch besser ins Spiel. „Er war bestimmt besonders motiviert, weil er gegen seinen alten Klub gespielt hat“, sagte Torwart Gregor Kobel.

Kurz vor der Pause zeigte Sabitzer seine Qualitäten: Den 1:0-Treffer durch Donyell Malen in der 43. Minute leitete der Österreicher hervorragend ein.

Der frühere Leipzig-Profi passte den Ball zunächst raus auf die rechte Seite zu Marius Wolf, machte anschließend einen Lauf in die Tiefe und bekam den Ball wieder zurückgespielt. Sabitzer legte das Leder mit der Hacke auf Karim Adeyemi ab, der wiederum auf Malen passte – ein toller Spielzug! Passend dazu vollendete Malen mit einem Seitfallzieher und tunnelte dabei auch noch Keeper Tom Heaton.

Nur eine Minute später fing Sabitzer einen Pass von Victor Lindelöf vor dem Strafraum ab und spielte gedankenschnell auf Torschütze Malen (44.) – stark! In diesen beiden Szenen zeigte Sabitzer, warum ihn der BVB für rund 20 Millionen Euro von den Bayern holte. Zur Pause wurde der Mittelfeld-Star, der noch etwas Trainingsrückstand hat, ausgewechselt.

Was BVB-Coach Edin Terzic vom ersten Auftritt seines neuen Mittelfeld-Star hält, erfahren Sie hier.

Sonntag, 30. Juli

+++ Sabitzer vor BVB-Debüt gegen United (15.56 Uhr) +++

In der Nacht auf Montag bestreitet der BVB in der diesjährigen Sommervorbereitung sein erstes Testspiel gegen einen Topgegner. In Las Vegas kommt es zum Duell mit Manchester United. Anpfiff ist um 3 Uhr deutscher Zeit.

Vor seinem Debüt für Dortmund steht Ex-Bayern-Star Marcel Sabitzer, der erst am Montag verpflichtet wurde und bis 2027 unterschrieb. „Wir wollen ihm die Zeit geben, sich anzupassen. Aber der klare Plan ist, dass er gegen Manchester United zum Einsatz kommt“, sagte Trainer Edin Terzic.

Seine ersten vier Testspiele gegen unterklassige Gegner gestaltete der BVB allesamt erfolgreich, bekleckerte sich aber noch nicht mit Ruhm. Nach dem 6:0 gegen US-Zweitligist San Diego Loyal war Terzic alles andere als begeistert: „Wir haben gegen San Diego die Null gehalten, aber eigentlich nicht verdient.“

Der BVB-Coach fügte hinzu: „Wir hatten sehr viele technische Fehler, viele Bälle verloren und haben viele Chancen zugelassen. Was mir gar nicht gefallen hat, war die Reaktion darauf. Wenn wir die Bälle verloren haben, haben wir uns versteckt und den Mitspieler alleine gelassen.“

Samstag, 29. Juli

+++ USA-Tour abgebrochen! BVB-Star reist ab (20.40 Uhr) +++

Julien Duranville und Nico Schlotterbeck mussten beim Testspielsieg gegen San Diego Loyal das Feld frühzeitig verletzt verlassen. Schlotterbeck wird die USA-Tour nun aufgrund einer Knie-Blessur sogar frühzeitig abbrechen und fliegt noch am Samstag zurück nach Deutschland.

Nun soll sich der 23-Jährige in Deutschland eine ärztliche Meinung einholen, da ein Trainingseinsatz ohnehin nicht möglich wäre. In der kommenden Woche soll er wieder auf seine Teamkollegen stoßen.

+++ Haller selbstbewusst nach verschossenem Elfmeter (20.34 Uhr)

Sébastien Haller wirkt im Trainingslager in San Diego topfit. Nach seinem Sonderurlaub, den er nach seiner Hodenkrebserkrankung vom BVB bekam, findet der 29-Jährige immer mehr zu alter Stärke zurück.

Am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison verschoss der Ivorer gegen Mainz 05 vom Punkt, jedoch will er auch in Zukunft nicht kneifen. Er sagte: „Ich könnte sogar 100-mal verschießen und würde immer noch antreten.“ Trotz des folgenschweren Fehlschuss wurde Haller damals von seiner Frau Priscilla und seinen Mitspielern aufgebaut.

+++ Hummels überrascht BVB-Kollegen (16.45 Uhr) +++

Emre Can und nicht Mats Hummels heißt der neue Kapitän von Borussia Dortmund. Das ist an sich keine riesengroße Überraschung. Dass Routinier Hummels aber nicht mal Teil des Mannschaftsrates ist, verwundert dann doch ein wenig.

Und das, obwohl dieser sogar von fünf auf sechs Spieler erweitert wurde. Neben den drei Kapitänen Can, Gregor Kobel und Niklas Süle gehören auch Marco Reus, Sébastien Haller und Julian Brandt zum Gremium. Nach SPORT1-Informationen waren die meisten Mitspieler überrascht von der Entscheidung der BVB-Bosse um Trainer Edin Terzic, Sebastian Kehl und Hans-Joachim Watzke.

Für Hummels selbst war dies aber kein Problem. Der 34 Jahre alte Abwehr-Star, der vor wenigen Wochen erst seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat, geht wohl in sein letztes Jahr als BVB-Profi. Er wollte bewusst Platz für jüngere Kollegen machen und damit zur Weichenstellung für die Zukunft beitragen.

+++ Hummels? „Wird immer seinen Mund aufmachen“ (11.13 Uhr) +++

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat betont, dass Routinier Mats Hummels trotz seines überraschenden Fehlens im neuen Mannschaftsrat des Fußball-Bundesligisten eine Führungsrolle behalten wird.

Hummels brauche „weder die Binde noch die Benennung im Mannschaftsrat, um am Ende für Borussia Dortmund alles zu tun“, sagte Kehl im Trainingslager in San Diego.

„Mats Hummels wird immer seinen Mund aufmachen. Mats Hummels wird immer den Finger in die Wunde legen“, führte der 43-Jährige aus.

+++ Weitere Transfers? Das sagt Kehl (10.58 Uhr) +++

Sportdirektor Sebastian Kehl sieht die Transferaktivitäten des Bundesligisten Borussia Dortmund noch nicht als beendet an.

„Ich würde Transferaktivitäten vor Ende des Transferfensters niemals als beendet betrachten“, sagte der 43-Jährige im Trainingslager in San Diego im Interview. Das Transferfenster schließt am 1. September.

Freitag, 28. Juli

+++ Terzic schlägt Alarm! (12.10 Uhr)+++

3:2 gegen Oberhausen, 2:1 gegen Erfurt und jetzt ein 6:0 im kalifornischen San Diego gegen den US-Zweitligisten SD Loyal – die letzten drei Tests hat Borussia Dortmund allesamt gewonnen. Dennoch kann Trainer Edin Terzic mit den Leistungen nicht zufrieden sein.

Nach dem Match in San Diego redete der BVB-Coach deswegen Klartext und machte eine für seine Verhältnisse deutliche Ansage an seine Stars. „Wir haben gegen San Diego die Null gehalten, aber eigentlich nicht verdient“, schimpfte Terzic, den vor allem die zu lasche Einstellung seiner Spieler störte.

„Wir hatten sehr viele technische Fehler, viele Bälle verloren und haben viele Chancen zugelassen. Was mir gar nicht gefallen hat, war die Reaktion darauf. Wenn wir die Bälle verloren haben, haben wir uns versteckt und den Mitspieler alleine gelassen“, meckerte Terzic.

+++ Bitterer BVB-Sieg (06.44 Uhr) +++

Mit einem 6:0-Sieg gegen den Zweitligisten San Diego Loyal ist Borussia Dortmund aus dem ersten von drei Testspielen in den USA gegangen.

Angeführt vom vom neuen Kapitän Emre Can erzielten Julien Duranville, Youssoufa Moukoko, Marco Reus, Thomas Meunier, Sébastien Haller und Paul-Philipp Besong die Treffer gegen den Zweitligisten.

Rundum positiv verlief der Testkick für den BVB aber nicht. Denn in Toptalent Duranville und Abwehr-Star Nico Schlotterbeck mussten gleich zwei Spieler angeschlagen raus.

Donnerstag, 27. Juli

+++ Überraschung um Hummels (10.58 Uhr) +++

Eine wichtige Personalie bei Borussia Dortmund geklärt, eine andere sorgt für eine Überraschung. Emre Can wird, Kapitän, auch seine Stellvertreter sowie der Mannschaftsrat stehen fest. Ebenso auffällig wie überraschend: Mats Hummels fehlt!

+++ Can ist neuer BVB-Kapitän (9.54 Uhr) +++

Nicht Routinier Mats Hummels, nicht Keeper Gregor Kobel, Niklas Süle, Shootingstar Nico Schlotterbeck oder der gerade erst vom FC Bayern verpflichtete Marcel Sabitzer wird beim BVB neuer Kapitän.

Nach dem Rücktritt von Marco Reus übernimmt dafür Emre Can das Amt des Spielführers. Das gab der Vizemeister nun im USA-Trainingslager (noch bis 3. August) im kalifornischen San Diego während einer Medienrunde bekannt.

Mittwoch, 26. Juli

+++ 12.31 Uhr: Brandt schwärmt von BVB-Neuzugang +++

Nationalspieler Julian Brandt von Bundesligist Borussia Dortmund freut sich auf das Zusammenspiel mit dem österreichischen Neuzugang Marcel Sabitzer.

„Was er in den vergangenen Jahren geleistet hat, spricht für sich. Ich empfange ihn mit offenen Armen, weil ich glaube, dass er ein Mehrwert für uns ist. Ich glaube auch, dass das gut harmonieren wird“, sagte der 27 Jahre alte Offensivspieler auf einer Medienrunde des BVB im Trainingslager in San Diego.

+++ 12:22 Uhr: BVB-Boss mit Ansage +++

Hans-Joachim Watzke hat beim dramatischen Bundesliga-Finale schwer gelitten.

Damit Borussia Dortmund in der kommenden Saison besser abschneidet, richtete der Geschäftsführer nun eine klare Ansage an die BVB-Stars.

Dienstag, 25. Juli

+++ 19.00 Uhr: Er ist Favorit auf die Binde +++

Marco Reus hat beim BVB die Kapitänsbinde abgegeben - doch wer schnappt sie sich in der anstehenden Saison?

In der Verlosung sind vor allem drei Spieler: Emre Can, Mats Hummels und Gregor Kobel. SPORT1 nennt den Favoriten.

+++ 7.05 Uhr: Ex-BVB-Star in alte Heimat +++

Marc Bartra hat einen neuen, alten Klub. Der Abwehrspieler, der 2017 mit dem BVB Pokalsieger wurde, kehrt nach nur einem Jahr beim türkischen Klub Trabzonspor zu Betis Sevilla zurück.

Begünstigt wurde der Wechsel unter anderem durch die finanziellen Probleme vom türkischen Erstligisten. Denn obwohl der 32-Jährige bei Trabzon zu den Stammspielern gehörte, kam es vor einigen Tagen zur Vertragsauflösung.

Im Vorjahr war Barta übrigens auch aufgrund von finanziellen Problemen den umgekehrten Weg gegangen. Denn Betis musste noch mehrere Spieler registrieren und entschloss sich letztendlich, den Abwehrspieler für 1,25 Millionen Euro zu verkaufen.

Montag, 24. Juli

+++ BVB schnappt sich Sabitzer (19.05 Uhr) +++

Es ist fix! Marcel Sabitzer wechselt vom FC Bayern zu Borussia Dortmund! Nach SPORT1-Informationen wird der Österreicher beim BVB 7 bis 8 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Damit liegt er im oberen Drittel des Mannschaftsgefüges.

Sonntag, 23. Juli

+++ Mountainbike-Unfall! BVB-Legende verletzt (19.00 Uhr) +++

Patrick Owomoyela brach sich bei einem Radunfall das Schlüsselbein! Owomoyela filmte den genauen Sturzablauf per Body-Cam und stellte den Clip gar noch auf Instagram.

Auf dem Video ist außerdem zu sehen, dass Owomoyela sogar mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Laut Bild-Informationen soll er bereits am Dienstag operiert worden sein.

+++ Reyna fliegt verletzt in die USA (18.45 Uhr) +++

BVB-Jung-Star Giovanni Reyna reist verletzt mit dem Team in die USA. Bei den Testspielen gegen die San Diego Auswahl, Manchester United und den FC Chelsea ist der 20-Jährige offenbar wenig überraschend nicht dabei.

Beim Finale der CONCACAF Nations gegen Kanada zog er sich eine unbestimmte Fußverletzung zu und fehlt dem BVB seitdem. Auch die Leistungsdiagnostik und die beiden Testspiele gegen Oberhausen und Erfurt verpasste er.

+++ BVB-Legenden verlieren gegen FC Bayern (18.30 Uhr) +++

Im Legendenspiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern verlor Schwarz-Gelb mit 1:2. Wie im Champions-League-Finale 2013 gab es auch hier einen Treffer in letzter Sekunde, allerdings war es diesmal der Anschlusstreffer für den BVB durch Kevin Großkreutz.

+++ Terzic schimpft (11.56 Uhr) +++

BVB-Trainer Edin Terzic durfte am Samstag einen 2:1-Sieg seiner Schwarz-Gelben bei Rot-Weiß Erfurt von der Seitenlinie aus mitverfolgen.

Doch anstatt eines souveränen Auftritts sah Terzic einen über lange Strecken glanzlosen Auftritt, erst späte Tore von Thorgan Hazard und Marius Wolf retteten überhaupt den Erfolg.

Doch der 40-Jährige war ganz und gar nicht einverstanden mit der Leistung seines Teams: „Wenn man pro Halbzeit 15 bis 20 Bälle einfach weggibt, darf man sich nicht wundern, wenn man Konter verteidigen muss – zwei davon nach eigenen Standardsituationen. Der erste führte zum Gegentor.“

Sa., 22. Juli

+++ Can verlängert beim BVB (15.36 Uhr) +++

Borussia Dortmund hat Nägel mit Köpfen gemacht: Sie haben den Vertrag mit dem Emre Can verlängert!

Der Mittelfeldspieler hat ein neues Arbeitspapier bis 2026 unterschrieben. „Ich fühle mich sehr wohl hier in Dortmund. In den vergangenen Monaten bin ich definitiv angekommen und habe das gezeigt, was ich von mir selbst erwarte und was die Fans hier von mir erwarten“, kommentierte er seine Entscheidung.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Fr., 21. Juli

+++ BVB-Legende „Kuba“ beendet Karriere (12.10 Uhr) ++++

Eine BVB-Legende hängt die Fußballschuhe an den Nagel!

Mit einem emotionalen Post auf Instagram verkündet Jakub Blaszczykowski sein Karriereende. Zu einem martialischen Bild, das ihn in einer mittelalterlichen Rüstung zeigt, schrieb „Kuba“ an seine Fans: „Jeder Weg hat sein Ende ... Vielen Dank für die tolle Unterstützung, die ich bei jedem Schritt erhalten habe.“

Der Schritt fiel dem 37-Jährigen nach rund 20 Jahren im Profigeschäft offenbar nicht leicht.

Do., 20. Juli

+++ 13.31 Uhr: BVB wird Mega-Flop los ++++

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Ex-Nationalspieler Nico Schulz aufgelöst!

Nach SPORT1-Informationen kassiert der 30 Jahre alte Linksverteidiger vom Vizemeister rund 2,5 Millionen Euro Abfindung, Bild und Ruhr Nachrichten hatten darüber zuerst berichtet.

Damit beläuft sich die Abfindungssumme auf etwas weniger als die Hälfte seines kolportierten Jahresgehalts. Schulz‘ Vertrag in Dortmund lief noch bis 2024.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

+++ 18.05 Uhr: Haller wird zum Drahtseilakt für Terzic +++

Edin Terzic wird nicht müde zu betonen, wie wichtig die Vorbereitung für sein Team ist. Für einen Spieler gilt dies in besonderem Maße: Sébastien Haller. Der Franzose hat von Terzic Extra-Erholung verschrieben bekommen, denn hinter Haller liegt ein irrwitziges Achterbahn-Jahr.

„Gestern war es auf den Tag zwölf Monate her, dass wir die Nachricht von seiner (Krebs-)Erkrankung erhalten haben“, erläuterte Terzic am Mittwochabend in Oberhausen: Er hat in der Sommerpause sehr gut gearbeitet. Er hat erst am Samstag mit uns angefangen.“

Die Entscheidung, Haller langsamer an die Voll-Belastung heranzuführen, sei ganz bewusst gefallen, „weil er ein emotionales und anstrengendes Jahr hatte und keine Winterpause. Für seinen Körper und seinen Geist war es sehr fordernd, was passiert ist.“

Mi., 19. Juli

+++ 22.20 Uhr: Terzic-Kritik nach mauem BVB-Test ++++

Das zweite Testspiel des BVB bei Rot-Weiß Oberhausen lief nicht wie erhofft. Ohne seine Nationalspieler gewann das Team von Edin Terzic gegen den Viertligisten erst in der letzten Sekunde mit 3:2, machte allerdings zu viele Fehler aus Sicht des Trainers.

Nach dem Spiel wurde Terzic deutlich: „Wenn man den Spielverlauf heute sieht, haben uns Dinge missfallen.“

+++ So plant der BVB mit Reus (14.41 Uhr) +++

Marco Reus ist von seinem Amt als Kapitän bei Borussia Dortmund zurückgetreten. Wie es mit dem 34-jährigen Führungsspieler weitergeht, verriet nun Sportdirektor Sebastian Kehl.

Di., 18. Juli

+++ 16.01 Uhr: Wieder Verletzungsschock um Reyna +++

Die Hiobsbotschaften um Gio Reyna bei Borussia Dortmund wollen nicht abreißen - und es hatte sich schon vor einigen Tagen angedeutet.

Der 20 Jahre alte Offensivspieler wird beim Vizemeister der Fußball-Bundesliga wahrscheinlich große Teile der Saisonvorbereitung verpassen.

Der BVB bestätigte am Dienstag, dass der amerikanische Nationalspieler wegen einer nicht näher spezifizierten „Beinverletzung“ derzeit nur individuell trainiere.

Mo., 17. Juli

+++ 10.22 Uhr: Gehaltserhöhung für Kobel? +++

Gregor Kobel hat sich zu einem der besten Bundesliga-Keeper entwickelt, zeigte in der vergangenen Saison konstante Leistungen auf höchstem Niveau. Das weckt auch Begehrlichkeiten.

Wie die Ruhr Nachrichten berichteten, habe es mehrere Anfragen namhafter Klubs gegeben. Deswegen geht es die Borussia-Bossen nun darum, den bis 2026 laufenden Vertrag des Schweizers um mindestens ein Jahr auszudehnen. Kobel winkt eine satte Gehaltserhöhung.

Dem Bericht zufolge kommt der 25-Jährige derzeit auf ein kolportiertes Jahreseinkommen von 3,5 Millionen Euro. Mit einer neuen Unterschrift würde er zu einem der Top-Verdiener aufsteigen. Und offenbar ist BVB mit diesem Vorhaben nicht chancenlos: Kobel soll sich in Dortmund wohlfühlen und sich mit den Plänen der Schwarz-Gelben identifizieren.

Auch innerhalb des Teams steht Kobel vor einem Karrieresprung. Der Torhüter gilt als ein Anwärter auf die Nachfolge von Marco Reus, der das Kapitänsamt abgegeben hat.

So., 16. Juli

+++ 17.37 Uhr: Erneuter Rückschlag für BVB-Talent +++

Dennis Lütke-Frie will endlich auch bei den Senioren des BVB durchstarten. Doch eine erneute Verletzung wirft Dortmunds Talent zurück.

Nach einem Testspiel mit der U23 gegen die zweite Mannschaft von Mainz 05 erhielt er die bittere Diagnose: Mittelfußbruch.

„Einen schlechteren Start hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich habe im Scherz schon gesagt, ich bin verflucht“, sagte Lütke-Frie den Ruhr Nachrichten.

Sa., 15. Juli

+++ 11.37 Uhr: BVB-Talent in die Türkei? (11.37 Uhr) +++

Göktan Gürpüz steht offenbar vor einem Abschied vom BVB. Wie die Ruhrnachrichten berichten, zieht es den 20-Jährigen zum türkischen Topklub Trabzonspor.

Demnach befinde sich der Mittelfeldspieler, der 2016 vom Dortmunder Erzrivalen FC Schalke 04 zu den Schwarzgelben kam, bereits auf dem Weg in die Türkei.

Der Vertrag des türkischen U21-Nationalspielers beim BVB läuft noch bis Sommer 2025.

Fr., 14. Juli

+++ 13.39 Uhr: Loredana chauffiert Adeyemi +++

Seit die Beziehung zwischen BVB-Profi Karim Adeyemi und Rapperin Loredana öffentlich ist, gibt es kaum einen Tag ohne weitere Stories oder Bilder von und mit den beiden Turteltauben.

Die Ruhrnachrichten haben nun Fotos veröffentlicht, auf denen die Rapperin Adeyemi zum BVB-Trainingsgelände in Brackel chauffiert.

+++ 12.17 Uhr: Modestes Wahrheit über sein Köln-Aus +++

Von der lebenden Kölner Vereinslegende zum Hassobjekt der Fans: Der ehemalige Effzeh-Stürmer Anthony Modeste hat sich nach seinem Vertragsende beim BVB ausführlich über seinen Wechsel von Köln nach Dortmund geäußert und dabei bisher unbekannte Details verraten.

+++ 12.15 Uhr: Das Ende von 333 Tagen Leidenszeit+++

Kaum jemand im Profifußball hat in den vergangenen Jahren derart viele Rückschläge erlebt wie Mateu Morey.

Der Verteidiger von Borussia Dortmund erlitt trotz seiner erst 23 Jahre zahlreiche schwere Knieverletzungen und war so beinahe permanent zum Zuschauen verdammt.

Donnerstag, 13. Juli

+++ Modeste bereut BVB-Wechsel nicht +++

Anthony Modeste hat auf seine Zeit bei Borussia Dortmund zurückgeblickt.

„Für mich war der Wechsel kein Fehler“, sagte der derzeit vereinslose Stürmer im Interview mit der Bild-Zeitung. Modeste war in der vergangenen Saison vom 1. FC Köln zum BVB gewechselt, als dieser kurzfristigen Ersatz für den erkrankten Top-Zugang Sébastien Haller benötigte.

In Köln war der 35 Jahre alte Publikumsliebling und Stammspieler. Sein Jahr in Dortmund verbrachte er hauptsächlich auf der Ersatzbank.