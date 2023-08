Erneute Selke-Auswechslung nervt Baumgart

Bereits im DFB-Pokal beim VfL Osnabrück (3:1 n.V.) sowie beim 0:1 in der Liga bei Borussia Dortmund war Selke unter Schmerzen frühzeitig vom Platz gegangen. Gegen die Niedersachsen baute Baumgart wieder von Beginn an auf den Stürmer - nach 25 Minuten griff sich der 28-Jährige dann an den rechten Oberschenkel.