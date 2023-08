Ex-Profi watscht Bayern-Trainer ab! "Für mich hat Tuchel überhaupt keine Ahnung"

Mit 3:0 zerlegte RB Leipzig den FC Bayern München am Samstagabend im Supercup . Nach dem Spiel wusste Thomas Tuchel nicht, was das Problem seiner Mannschaft ist und wie er damit umgehen soll.

Wichniarek schießt gegen Bayern-Trainer Tuchel

Der Pole, mittlerweile als Spielerberater tätig, fuhr fort: „Für mich hat Tuchel überhaupt keine Ahnung - was er tun soll, wie er es tun soll, wie er sich verhalten soll, wie er in die Umkleidekabine, in die Köpfe der Spieler kommen soll, damit sie besser spielen.“