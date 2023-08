FC Bayern: “Da fällt de Ligt leider ab!“ Effenberg kritisiert Abwehr-Star

Eigentlich war alles angerichtet für einen perfekten Einstand des FC Bayern München in die neue Spielzeit. Das lange Tauziehen um Harry Kane hatte endlich ein erfolgreiches Ende gefunden und sollte mit dem ersten Saisontitel gebührend gefeiert werden.

Kritik an de Ligt: „Fällt leider ab“

Speziell an Matthijs de Ligt machte Effenberg dabei seine Kritik fest. In der Spieleröffnung von hinten „fällt de Ligt leider wirklich ab und hat keinen Fortschritt gemacht“, fällte der 55-Jährige ein hartes Urteil über den niederländischen Nationalspieler.

Dabei habe Thomas Tuchel in Minjae Kim einen Innenverteidiger bekommen, der eine starke Mischung aus defensiver Stabilität und Qualitäten im Spielaufbau mitbringt. „Ich habe auch nicht verstanden, warum Kim nicht von Beginn an in der Innenverteidigung gespielt hat“, zeigte sich Effenberg daher verwundert.