FC Bayern: Kane bereits im Training

Harry Kane hat nach dem Wechsel zu Bayern München keine Zeit vergeudet. Nach den medizinischen Untersuchungen am Freitagabend stellte sich der neue Mittelstürmer des deutschen Rekordmeisters am Samstagvormittag bei der Mannschaft vor. Kurze Zeit später absolvierte der 30 Jahre alte teuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte auch seine erste Trainingseinheit an der Säbener Straße.