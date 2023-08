FC Bayern: So emotional verlief Manés Abschied

Nach nur einem Jahr hat der FC Bayern die Zusammenarbeit mit dem senegalesischen Superstar Sadio Mané vorzeitig beendet. Der Offensivspieler verlässt den deutschen Rekordmeiste r und schließt sich dem saudi-arabischen Spitzenteam Al-Nassr an, wo er künftig an der Seite von Cristiano Ronaldo auflaufen wird.

Abschied „beste Lösung für alle Beteiligten“

Mané hatte in der vergangenen Saison zwölf Tore und sechs Vorlagen in 38 Pflichtspielen beigesteuert - zu wenig, um die hohen Erwartungen der Bayern-Verantwortlichen zu erfüllen. „Manchmal laufen die Dinge nicht so, wie wir sie gerne hätten. Ich persönlich habe und hatte immer ein gutes Verhältnis zu ihm, das wird auch so bleiben“, führte Tuchel fort und gab sich auch eine Mitschuld für die enttäuschende Entwicklung Manés in München.