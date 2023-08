FCA: Zuversicht trotz "inakzeptabler" Pokal-Blamage

Nach der „inakzeptablen“ Blamage im DFB-Pokal beim Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching hofft Trainer Enrico Maaßen auf einen erfolgreichen Bundesliga-Start mit dem FC Augsburg. „Das war ein enormer Dämpfer, der tat weh, der tat enorm weh, der tat auch nicht nur einen Tag weh. Aber wir müssen die Lehren daraus ziehen“, sagte der 39-Jährige vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach. Er sei aber „zuversichtlich“, dass dies gelinge.

Mit dem 0:3 in Haching wollte sich Maaßen nicht mehr aufhalten, verdeutlichte aber, dass sich derlei nicht wiederholen dürfe. "Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt", versicherte er, aber "was letzte Woche passiert ist, darf nicht passieren, das ist inakzeptabel, wir waren alle sehr, sehr enttäuscht." Er hoffe am Samstag "auf eine besser Leistung meiner Mannschaft - die auch nötig ist".