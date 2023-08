Gegen Union: Svensson erwartet "vielleicht schwierigstes Stadion Deutschlands"

Beim mühsamen Erfolg beim Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg (1:0) habe die Mannschaft ein „ordentliches Spiel über 85 Minuten gezeigt“, sagte der Däne. Eine „ordentliche Leistung“ werde gegen Union Berlin aber nicht reichen. „Wir müssen in allen Bereichen ein höheres Niveau liefern.“

Im ersten Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) erwartet Svensson einen “extrem heimstarken“ Champions-League-Teilnehmer. Die Alte Försterei sei “das vielleicht schwierigste Stadion in Deutschland im Moment.“ Zudem lobte der FSV-Coach die Verpflichtungen der Köpenicker in der Sommerpause. Der Union-Kader sei “definitiv nicht schwächer geworden im Vergleich zur vergangenen Saison.“