Heidenheim zu Gast beim BVB: "Machen uns nicht in die Hose"

Aufsteiger 1. FC Heidenheim will am dritten Bundesliga-Spieltag seine schwierige Aufgabe bei Borussia Dortmund mit dem nötigen Respekt, aber auch mit viel Mut angehen.

„Wir machen uns nicht in die Hose und werden unser Bestes geben. Frei raus, mutig sein - das ist unsere DNA. Ich will keine Mannschaft sehen, die mit großen Augen über den Platz läuft“, sagte Trainer Frank Schmidt vor dem Auswärtsspiel beim BVB am Freitag (ab 20.30 Uhr im Liveticker).