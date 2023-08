Historischer Dreierpack! Dieser Stürmer verblüfft die Bundesliga

Kevin Behrens wusste den Spielball in guten Händen. Als der Matchwinner des 1. FC Union Berlin ganz bodenständig mit dem Fahrrad aus Köpenick in den Feierabend fuhr, hatte das Andenken an seinen ersten Bundesliga-Dreierpack längst einen neuen Liebhaber gefunden. „Mein Sohn spielt mit dem Ball in der Kabine“, sagte Behrens.

Drei Kopfballtore erzielte der Angreifer beim 4:1 (2:0) gegen den FSV Mainz 05 (1./9./70.). Gemeinsam mit Elfmeterkiller Frederik Rönnow, der zwei Strafstöße von Ludovic Ajorque parierte (62./88.), hatte der Angreifer maßgeblichen Anteil am erfolgreichen Saisonauftakt der Berliner.

Behrens‘ Lufthoheit im gegnerischen Strafraum war beeindruckend. Erstmals seit der detaillierten Datenerfassung in der Saison 2004/05 erzielte ein Spieler drei Kopfballtreffer in einem Spiel. Zudem war es der früheste Doppelpack an einem 1. Spieltag seit fast 40 Jahren.

Fischer „sehr zufrieden“ mit Stürmer Behrens

Zu Höherem fühlte sich Behrens trotzdem nicht berufen. Ob er denn nun auf dem EM-Radar von Bundestrainer Hansi Flick sei, wurde Behrens nach seiner Gala gefragt, schließlich herrsche in Deutschland ja kein Überangebot an Top-Mittelstürmern. „Damit beschäftige ich mich absolut überhaupt nicht“, entgegnete Behrens: „Ich versuche hier meine Leistung bringen, weiter Gas zu geben, Tore zu schießen und Spaß an der Sache zu haben. Das ist meine Herangehensweise.“

Bei Urs Fischer kommt diese gut an. Der Trainer des Jahres schätzt den 32-Jährigen sehr. Ein „toller Typ“ sei Behrens, „auch in der Kabine. Er ist immer bereit für jeden Spaß“, sagte der Schweizer. Viel entscheidender sind Fischer aber Behrens‘ Qualitäten vor dem Tor und dessen Einstellung.

Behrens, so Fischer, „ist sehr ehrgeizig, auch unter der Woche. Es nervt ihn, wenn er im Training am Tor vorbeischießt- oder köpft. Diese Bereitschaft, besser zu werden, zeichnet ihn aus“.

Behrens hat es damit weit gebracht. Im Sommer 2021 war er ablösefrei vom Zweitligisten SV Sandhausen an die Alte Försterei gewechselt. Schon damals schien der Transfer beim aufstrebenden Klub aus dem Berliner Osten einer für die Breite zu sein. Nun spielt Union erstmals Champions League - und die Konkurrenzsituation hat sich nochmals verschärft.

Großes Stürmeraufgebot bei Union Berlin

In Ex-Nationalstürmer Kevin Volland, Mikkel Kaufmann, Benedict Hollerbach und Chelsea-Leihgabe David Datro Fofana verpflichtete Union im Sommer vier nominelle Stürmer. Auch Jordan Siebatcheu kämpft um Spielzeit. Sheraldo Becker, in der Vorsaison Unions Top-Torschütze, kommt stärker über die Flügel, ist in der Offensive dennoch eine Konkurrenz um Startelfeinsätze.

Am Sonntag spielte Kevin Behrens. „Bei Union muss man nicht nur Tore schießen, sondern auch viel fürs Team arbeiten, Bälle festmachen und weiterleiten“, sagte der gebürtige Bremer, „da habe ich mich auf jeden Fall deutlich gesteigert.“

Die starke Form der Rückrunde der Saison 2022/23 hat Behrens konserviert und nochmals Fortschritte gemacht. „Ein guter Anfang“ sei das Spiel gegen Mainz gewesen, „das muss man natürlich über die nächsten Wochen bestätigen. Dass man nicht immer drei Tore macht, ist klar.“