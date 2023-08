Hoeneß bedauert Endo-Abgang: "Enorm wichtiger Spieler"

Am Mittwoch hatten Medien erstmals über das Interesse von Liverpool am 30 Jahre alten Japaner berichtet. Hoeneß bestätigte am Donnerstag, dass Endo vom VfB "für Gespräche und den Medizincheck" freigestellt wurde. Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp zahlt dem Vernehmen nach 18 Millionen Euro plus Boni an den VfB.