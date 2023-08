Kane, Hernández, de Ligt, Kim: Die teuersten Einkäufe der Bundesligisten

Dieser Transfer sprengt alle bisherigen Grenzen der Bundesligisten. Der FC Bayern legt - abhängig von Bonuszahlungen - bis zu 120 Millionen Euro für den Stürmer von Tottenham auf den Tisch. Der 30-Jährige ist der zweitbeste Torschütze in der Geschichte der Premier League und Kapitän der englischen Nationalmannschaft.

Was kommt da auf die Bundesliga zu?

Der Innenverteidiger war 2019 der große Wunschspieler des FC Bayern und wurde für 80 Millionen Euro von Atlético losgeeist. Der Franzose war in seinen vier Jahren in München viel verletzt, spielte nur in 107 Partien, wurde nie der erhoffte Abwehrchef und machte sich mit seinem Abgang zu Paris im Sommer 2023 wenig Freunde. Immerhin: Bayern bekam 50 Millionen Euro als Ablöse wieder.