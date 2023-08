"Kein Geheimnis": Darmstadt will im Sturm nachlegen

Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 will vor dem Ende des Transferfensters im Angriff noch personell nachlegen. Es sei „kein Geheimnis, dass wir in der Offensive noch nach Verstärkung schauen“, sagte der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann bei Sky: „Natürlich alles in dem Wissen, welche Möglichkeiten wir als Verein haben. Wir haben die Augen und Ohren am Markt – das haben wir auch immer so kommuniziert.“