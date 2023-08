Kovac warnt vor Neuling Heidenheim: "Erwarte harten Fight"

Vor dem ersten Heimspiel der neuen Saison am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Liganeuling 1. FC Heidenheim hat Trainer Niko Kovac die Profis des VfL Wolfsburg vor dem Bundesliga-Aufsteiger gewarnt. „Ich erwarte einen harten Fight. Da kommt zu uns eine Mannschaft mit Spielern, die immer den Traum hatten, einmal in der Bundesliga zu spielen“, sagte der Coach am Donnerstag.