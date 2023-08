Leipzigs Orban vor Saisonstart: "Traue uns alles zu"

Kapitän Willi Orban will mit DFB-Pokalsieger RB Leipzig in der neuen Bundesliga-Saison oben angreifen. „Wir müssen schauen, dass wir die negativen Ausreißer minimieren und versuchen, konstant an den oberen Plätzen dranzubleiben. Grundsätzlich traue ich uns alles zu in dieser Saison“, sagte der Verteidiger am Dienstag.