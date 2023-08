Müller begrüßt Kane: „Was für ein Blockbuster-Transfer“

Nationalspieler Thomas Müller hat Harry Kane schon vor der voraussichtlichen Bekanntgabe dessen Wechsels zu Bayern München beim deutschen Rekordmeister willkommen geheißen. „Was für ein Blockbuster-Transfer für unseren FC Bayern“, schrieb der Weltmeister von 2014 am Samstagmorgen auf seinem Instagram-Kanal und ergänzte: „A warm welcome to @HarryKane an dieser Stelle.“