Müller empfängt Kane mit Scherz beim FC Bayern

Harry Kane ist endlich beim FC Bayern angekommen! Nachdem die Transfer-Saga am Samstag mit der offiziellen Verkündung des Wechsels beendet wurde, lernte der neue Superstar am Samstag seine Teamkollegen kennen - und wurde direkt mit einem Scherz empfangen.

In einem „Behind the Scenes“-Video auf YouTube zeigten die Bayern, wie Kane vor seinem ersten Training im Fitnessraum an der Säbener Straße Thomas Müller begrüßt. Der Spaßvogel der Bayern sorgt dabei mit einem gewohnt lockeren Spruch für einen Lacher beim Engländer.