Nächster Saudi-Transfer fix! Bundesliga-Profi geht in die 2. Liga in Saudi-Arabien

Nach Sadio Mané geht der nächste Bundesliga-Profi nach Saudi-Arabien! Der FSV Mainz 05 hat am Montagabend den Abgang von Alexander Hack bestätigt. „Danke für die gemeinsame Zeit, Hacki“, twitterte der Klub zum Abschied mit Herzen in Rot und Weiß.

Der Mainz-Verteidiger wechselt zum Al-Qadsiah FC in die 2. saudische Liga und unterschreibt dort einen Zweijahresvertrag, wie die Mainzer vermeldeten. Hack ist der erste deutsche Bundesliga-Profi, der nach Saudi-Arabien wechselt.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Der 29-Jährige wird bei Al-Qadisiya künftig von Liverpool-Legende Robbie Fowler trainiert. Sein Kontrakt in Mainz wäre noch ein Jahr gelaufen. Die Ablöse soll bei 1,5 Millionen Euro liegen.

„Natürlich macht man sich viele Gedanken, denn ein Wechsel nach Saudi-Arabien bedeutet nicht nur einen Wechsel in ein anderes Land, sondern auch in eine andere Kultur“, erklärt Hack in der Vereinsmeldung. „Ich habe viele Gespräche mit den Verantwortlichen und auch mit Robbie Fowler geführt und bin nun gespannt darauf, mir selbst ein Bild zu machen.“