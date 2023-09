Nahender Füllkrug-Abgang: Werder will neuen Stürmer

„Wir arbeiten intensiv daran. Es ist ein Stürmer, in dem wir auch die Qualität sehen, dass er uns weiterhelfen kann“, sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder, am Donnerstag.

Füllkrug wohl zum BVB

Füllkrug ist auf dem Sprung zu Borussia Dortmund, Fritz wollte lediglich "eine weitestgehende Einigung" mit einem anderen Verein bestätigen. In den letzten Tagen sei in der Personalie Füllkrug "Bewegung reingekommen", es seien noch "ein, zwei Details" zu klären, so Fritz.