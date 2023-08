RB Leipzig siegt - ein bevorstehender Mega-Transfer schaut nur zu

Mit Josko Gvardiol auf der Tribüne hat RB Leipzig den ersten Teil seines Test-Doppelpacks gewonnen. Der Champions-League-Teilnehmer bezwang den belgischen Erstligisten VV St. Truiden am heimischen Cottaweg mit 4:0 (3:0). Benjamin Sesko (12./73.) und Dani Olmo (38./42.) trafen vor 350 Zuschauern jeweils doppelt.

Gvardiol stand nicht im Kader, der Transfer des Kroaten zu Manchester City soll unmittelbar bevorstehen. Wie Sky berichtet, soll das Gesamtvolumen des Wechsels bei einer Ablöse von über 100 Millionen Euro liegen (90 Millionen, plus kommende Bonuszahlungen).

Direkt im Anschluss an den ersten Test trifft Leipzig ebenfalls über 90 Minuten auf den Berliner Regionalligisten VSG Altglienicke. Am Samstag folgt dann in der Arena die Generalprobe gegen den spanischen Erstliga-Aufsteiger UD Las Palmas.