Ist das eine Warnung an die Bundesliga? RB-Coach Rose lässt aufhorchen

Trainer Marco Rose vom DFB-Pokalsieger RB Leipzig geht trotz des Supercup-Triumphs gegen Bayern München mit kühlem Kopf in die neue Bundesliga-Saison. „Wir können das schon ganz gut einordnen. Der positive Aspekt für uns ist, dass wir wissen, dass wir es können. Wir haben in München ein sehr gutes und diszipliniertes Spiel gemacht. Darauf wollen wir aufbauen“, sagte Rose am Freitag.