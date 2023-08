Schalkes Transfer-Unglück mit dem FC Bayern

Kabadayi tritt in Gelsenkirchen ein belastetes Erbe an: Denn während der FC Bayern bei Schalke immer wieder dicke Fische angelte - Olaf Thon, Manuel Neuer, Rafinha, Leon Goretzka und viele andere - hatten die Knappen weniger Glück: In diesem Jahrtausend konnte kein Spieler, den Schalke von Bayern verpflichtete, das Team dauerhaft prägen. SPORT1 blickt zurück.

Alexander Baumjohann (2010, damaliges Alter: 22)

Alexander Baumjohann kam in der B-Jugend zum FC Schalke und galt dort als Riesentalent. Da ihm der Sprung zu den Profis (nur zwei Bundesligaeinsätze) im jungen Alter verwehrt blieb, wechselte der Mittelfeldspieler nach Gladbach. Nach einer schweren Anfangszeit blühte der Offensivspieler am Niederrhein auf, sodass Bayern ihn im Sommer 2009 ablösefrei verpflichtete. Doch nach einem halben Jahr, indem er nur dreimal für den FCB auflief, kehrte Baumjohann nach Schalke zurück.

Jan Kirchhoff (2014, damaliges Alter: 23, leihweise)

Der Riss des Syndesmosebandes setzte ihn für vier Monate außer Gefecht. In seinen anderthalb Jahre absolvierte der 32-Jährige auch aufgrund von Verletzung lediglich 20 Spiele und war damit nicht die erhoffte Verstärkung für die Defensive. Nach einem weiteren halben Jahr in München zog es ihn über Sunderland, Bolton Wanderers und Magdeburg nach Uerdingen, wo er ebenfalls 2021 seine Karriere beendete.

Pierre Emile Höjbjerg (2015, damaliges Alter: 20, leihweise)

Holger Badstuber (2017, damaliges Alter: 27, leihweise)

Im Dezember 2012 begann die lange Krankengeschichte von Holger Badstuber mit einem Kreuzbandriss. Unter anderem sollten noch ein Sehnenriss und ein Oberschenkelmuskelriss folgen. Nach seinen zahlreichen schweren Verletzungen sollte er bei Schalke wieder Spielpraxis sammeln. In seinem halben Jahr in Gelsenkirchen (von Januar 2017 bis zum Sommer) stand er zwölfmal für die Knappen auf dem Feld.

Sebastian Rudy (2018, damaliges Alter: 28)

Sebastian Rudy liegt bei Schalke immer noch auf Platz drei der teuersten Neuzugänge. Die Zusammenarbeit zwischen dem 29-maligen deutschen Nationalspieler und den Gelsenkirchenern sollte sich aber schnell als teures Missverständnis entpuppen. Die Königsblauen gerieten mit ihm in Abstiegsgefahr und viele machte es an dem Sechser fest, zumindest aus dessen Sicht. „Mir kam es mir definitiv so vor, als sei ich in der Öffentlichkeit zum Gesicht der Krise auserkoren worden“, hatte Rudy 2020 im Interview mit t-online erklärt.