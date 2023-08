Schmidt: Heimstärke soll für Heidenheim zum Trumpf werden

Aufsteiger 1. FC Heidenheim blickt gelassen auf seine Heimspiel-Premiere in der Bundesliga. „Natürlich ist es etwas Besonderes, aber es ist nicht so, dass das jetzt in überschwängliche Freude übergeht“, sagte Trainer Frank Schmidt vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr): „Am Ende geht es darum, erfolgreich zu sein, alles andere ist jetzt nicht so wichtig“.