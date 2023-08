SC Freiburg: Streich lobt Rückkehrer Philipp - "Ist sofort da"

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg plant schon am kommenden Bundesliga-Spieltag mit Rückkehrer Maximilian Philipp.

Einen Startelf-Einsatz des 29-Jährigen am Samstag (15.30 Uhr) gegen Werder Bremen schloss der Coach zwar aus, stellte aber eine Einwechslung in Aussicht. „Er ist sofort da und macht es gut. Da brauchen wir nicht ewig warten“, sagte Streich. Philipp sei „körperlich in einem guten Zustand“.