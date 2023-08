Trainer-Legende attackiert Mané-Berater - "Die übelste Sorte!"

Deutliche Worte von Peter Neururer! Die Trainer-Legende hat sich zu den Rassismus-Vorwürfen von Sadio Manés Berater in Richtung FC Bayern München geäußert. „Dass der Fußball teilweise ein schmutziges Geschäft ist, wissen wir alle. Aber was im Augenblick nach dem Weggang von Sadio Mané vom FC Bayern abläuft, vor allem von seinem Management, ist die übelste Sorte“, stellte der SPORT1-Experte in seiner Video-Kolumne für das Portal Wettfreunde klar.