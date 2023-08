Tuchel: Kane-Transfer „höchste Priorität“

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat am Freitag bestätigt, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister weiter „mit Hochdruck“ am Rekordtransfer mit Superstar Harry Kane arbeitet. Dies habe „höchste Priorität“, sagte Tuchel vor dem Supercup am Samstag (20.45 Uhr (Sky und Sat.1) gegen Pokalsieger RB Leipzig.