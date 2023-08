VfB: Vagnoman fehlt zum Saisonauftakt

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss zum Saisonstart auf Abwehrspieler Josha Vagnoman verzichten. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, müsse der 22-Jährige wegen einer Ermüdungsreaktion im Mittelfuß vorerst individuell trainieren. Erst Mitte September soll er wieder zur Verfügung stehen. Vagnoman, der im März sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gefeiert hatte, verpasst demnach unter anderem den Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Bochum am 19. August.