Weltmeister spricht über mentale Probleme

411 Profi-Spiele mit seinen Klubs in sieben verschiedenen Wettbewerb. Außerdem 51 Spiele für die deutsche A-Nationalmannschaft. Der gebürtige Freiburger Matthias Ginter hat in seiner Spiele schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Dazu gehören jedoch nicht nur Höhen, wie der Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 oder DFB-Pokal-Sieg mit dem BVB 2016/17, sondern auch Tiefen, wie er sie aktuell mit der Nationalmannschaft erlebt.

Der Nationalspieler betonte: „Für mich ging es dann immer darum, noch mal mehr an mir zu arbeiten als sowieso schon, noch mal draufzupacken, um diese Tiefen so kurz wie möglich zu halten. Auch wenn es sich in solchen Phasen nie gut anfühlt, kann man daraus sehr viel lernen und wichtige Erfahrungen sammeln.“