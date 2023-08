BVB-Star Wolf: "Keinen Knacks" durch verpasste Meisterschaft

Fußball-Nationalspieler Marius Wolf vom Bundesligisten Dortmund glaubt nicht an einen negativen Effekt durch die verpasste Meisterschaft in der vergangenen Saison.

„Ich glaube nicht, dass wir einen Knacks bekommen. Wir haben in der Rückrunde von allen Teams in den Top-5-Ligen die meisten Tore geschossen und Punkte erzielt“, sagte der 28-Jährige in einem Interview mit SPORT1. „Daran wollen wir anknüpfen. Wir können und wollen es den Leuten zeigen.“